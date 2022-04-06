Масований нічний ракетний удар: на Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 08:57
Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, по всій Україні. Уночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, по всій Україні. Уночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
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