Масований нічний ракетний удар: на Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Масований нічний ракетний удар: на Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, по всій Україні. Уночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

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Теги: Росія, Україна, війна, масований удар, Львівщина
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