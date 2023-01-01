Уночі Росія випустила 36 крилатих ракет, ППО знищила 14 із них
Сьогодні, 08:46
Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ.
"Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.
Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться в повідомленні.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - наголошують у командуванні.
Як згодом повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, усього в ударі було застосовано 36 ракет. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
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Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ.
"Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.
Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться в повідомленні.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - наголошують у командуванні.
Як згодом повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, усього в ударі було застосовано 36 ракет. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
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