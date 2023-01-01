Уночі Росія випустила 36 крилатих ракет, ППО знищила 14 із них

Уночі Росія випустила 36 крилатих ракет, ППО знищила 14 із них
Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ.

"Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - наголошують у командуванні.

Як згодом повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, усього в ударі було застосовано 36 ракет. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

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Теги: Росія, Україна, війна
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