Чому вже декілька діб не вимикають світло





Про це розповіли СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, а також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Суспільне", передає "



"Дефіциту генерації немає вже декілька діб. Укренерго повідомляє, що колегам вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей. Працюють всі: і атомні, і гідро-, і теплоелектростанції.



Генераційних обмежень немає, але мережеві все ще залишаються. У випадках їх перевищення відключення будуть відбуватися за стабілізаційними графіками", - сказав Коваленко.



Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі єдиного телемарафону пояснив, що високий рівень води в річках, який дає змогу активно працювати гідрогенерації, а також відновлення кількох енергоблоків на вугільних електростанціях, дозволили енергетикам максимально забезпечити країну електрикою. Тому останніми днями в системі немає великого дефіциту й електрика подається.



Однак Харченко наголосив, що "всі ці ремонти, всі ці відновлення – це не капітально", тож ситуація не надійна. За словами експерта, для повноцінного відновлення, враховуючи можливі терміни поставки обладнання, знадобиться 8-9 місяців.



Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, на Волині не вимикатимуть електроенергію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським фахівцям вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей, тож дефіциту генерації електроенергії немає вже декілька діб.Про це розповіли СЕО постачальника енергоресурсів YASNO, а також директор Центру досліджень енергетикив ефірі "Суспільне", передає " Українська правда "."Дефіциту генерації немає вже декілька діб. Укренерго повідомляє, що колегам вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей. Працюють всі: і атомні, і гідро-, і теплоелектростанції.Генераційних обмежень немає, але мережеві все ще залишаються. У випадках їх перевищення відключення будуть відбуватися за стабілізаційними графіками", - сказав Коваленко.Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі єдиного телемарафону пояснив, що високий рівень води в річках, який дає змогу активно працювати гідрогенерації, а також відновлення кількох енергоблоків на вугільних електростанціях, дозволили енергетикам максимально забезпечити країну електрикою. Тому останніми днями в системі немає великого дефіциту й електрика подається.Однак Харченко наголосив, що "всі ці ремонти, всі ці відновлення – це не капітально", тож ситуація не надійна. За словами експерта, для повноцінного відновлення, враховуючи можливі терміни поставки обладнання, знадобиться 8-9 місяців.Нагадаємо, сьогодні,

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