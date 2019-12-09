Завтра, 16 лютого, світло на Волині не вимикатимуть

Завтра, 16 лютого, світло на Волині не вимикатимуть
16 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».

Інформують, що «Укренерго» не встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в четвер, 16 лютого.

Додають, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: відключення, світло, обленерго
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