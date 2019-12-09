Завтра, 16 лютого, світло на Волині не вимикатимуть

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16 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Інформують, що «Укренерго» не встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в четвер, 16 лютого.
Додають, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Інформують, що «Укренерго» не встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в четвер, 16 лютого.
Додають, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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