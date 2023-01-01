Про «Малюка» та «Лапку», або Добрі новини від ВолиньPost за 15 лютого

У постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини! Сьогодні, наприклад, розповідали про допомогу Україні від друзів-партнерів, втрати рашистів, лосеня «Лапку» і тероборонівця «Малюка».Про ці та інші добрі новини за– у традиційній добірці:На конференції Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Греціїзаявив про те, що країна передала Україні в рамках гуманітарної та оборонної допомоги 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.Панагіотопулос також наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.Днями рок-гурт «Natalika» презентував чергову музичну новинку – авторську рок-баладу «Заповіт українцям», або «Бережіть Україну».Слова до цього твору написала. «Ці рядки настільки потужні, що для мене це не просто Заповіт, а цілий Гімн», – так охарактеризувала композицію наша землячка. Саме вона є авторкою музики до цієї рок-балади, а також здійснила аранжування, партію рок-гітари та виконала пісню. Драм машина –Голова німецького міністерства оборонинаголосив, що дві системи ПРО IRIS-T запланували поставити Україні у найближчі місяці.IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для знищення повітряних цілей. В основному його використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет.Цей комплекс перетворює ракету класу «повітря – повітря» на зенітний снаряд, а головна особливість його ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль. Вона поєднує у собі різноманітні цифрові технології, що гарантує 100-відсоткове влучання у ціль.Тварину знайшли і передали у луцький зоопарк ще у травні 2022-го. Побачив її обабіч дороги водій-далекобійник. Лосеня не могло самостійно звестися на ноги, мами поруч не було. На щастя, нині з «Лапкою» усе добре.Лосеняті – 10-й місяць. Тварина гуляє, їсть, п’є і «іноді дівчинка показує характер».Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 139 770 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 139 770 (+690) осіб,танків – 3 290 (+4) од,бойових броньованих машин – 6 507 (+7) од,артилерійських систем – 2 303 (+4) од,РСЗВ – 466 (+0) од,засобів ППО – 236 (+2) од,літаків – 298 (+0) од,гелікоптерів – 286 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0) од,крилатих ракет – 857 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од,спеціальної техніки – 219 (+1) од.Луцький міський голова затвердив список спортсменів з інвалідністю, яким призначив стипендії на 2023 рік.Список спортсменів:– 7 місце з біатлону на XIII зимових Паралімпійських іграх, 5 місце на чемпіонаті світу з біатлону та лижних гонок (УОРА).– призер чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).– призер у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».– переможець у змаганнях зі стрільби кульової на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».з позивним– наймолодший боєць Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони.Наприкінці лютого 2022 року, коли хлопець мобілізувався до лав ЗСУ, йому був лише 21 рік. Хоча на той момент він уже мав військовий досвід – буквально за місяць до широкомасштабного вторгнення демобілізувався після проходження строкової служби.За спеціальністю ж у цивільному житті Вадим є кухарем – до армії встиг закінчити училище за цією спеціальністю.Тож побратими вже взяли з «Малюка» слово – великий святковий обід відразу після перемоги готує саме він.16 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».Інформують, що «Укренерго» не встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в четвер, 16 лютого.Додають, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.