Як підприємцям у Луцьку отримати компенсацію за генератори. УМОВИ





У складний час Луцька міська рада вирішила підтримати місцевий бізнес, Ігор Поліщук.



Сім мільйонів гривень, які передбачені на виконання Програми підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, спрямують на співфінансування або часткове відшкодування витрат суб’єктів господарювання на закупівлю альтернативних джерел живлення.



Часткове відшкодування витрат, повідомляє Поліщук, може бути здійснене як на генератори, що вже придбані, так і на ті, що заплановано придбати.



Для того, щоб отримати ці кошти, суб’єктам господарювання необхідно:



- бути суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, кафетерії тощо) та сфері надання послуг (медично-санітарні заклади, автосервіси, салони краси тощо), приміщення яких розташовані в густонаселених районах міста або в місцях великого скупчення людей та знаходяться не вище першого поверху будівель;



- наявність у приміщенні вільного входу для відвідувачів (відсутність пропускної системи, в тому числі обладнаної технічними засобами чи іншими способами обмеження руху);



- приміщення можуть бути використані як тимчасові пункти перебування значної кількості громадян у разі тривалого відключення електроенергії (на що суб’єкт господарювання надає письмову згоду);



- у приміщеннях обладнані та знаходяться у вільному доступі (безоплатно) місця для зарядки мобільних пристроїв та гаджетів, задоволення санітарно-гігієнічних потреб, обігріву, підключення до мережі «Інтернет»;



- альтернативні джерела живлення придбані суб’єктами господарювання після 24.02.2022;



Відшкодування витрат суб’єктам господарювання передбачене у розмірі 50% від вартості обладнання, але не більше 50 тисяч гривень.



З 20.02.2023 по 01.03.2023 у ЦНАПі підприємці можуть подати пакет документів для включення їх до переліку суб’єктів господарювання, які мають право на відшкодування витрат коштів з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади. Після цього відповідна комісія опрацьовує заявки та приймає рішення.

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