Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради

Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради
Луцький міський голова затвердив список спортсменів з інвалідністю, яким призначив стипендії на 2023 рік.

Про це інформують на сайті мерії.

Список спортсменів:

Конашук Богдана - 7 місце з біатлону на XIII зимових Паралімпійських іграх, 5 місце на чемпіонаті світу з біатлону та лижних гонок (УОРА).

Сивих Андрій - призер чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).

Ковальський Павло - призер у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».

Москвич Майя - переможець у змаганнях зі стрільби кульової на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».
Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради


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Теги: спортсмени, Волинь, стипендії
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