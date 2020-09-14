Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради
Сьогодні, 12:07
Луцький міський голова затвердив список спортсменів з інвалідністю, яким призначив стипендії на 2023 рік.
Про це інформують на сайті мерії.
Список спортсменів:
Конашук Богдана - 7 місце з біатлону на XIII зимових Паралімпійських іграх, 5 місце на чемпіонаті світу з біатлону та лижних гонок (УОРА).
Сивих Андрій - призер чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).
Ковальський Павло - призер у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».
Москвич Майя - переможець у змаганнях зі стрільби кульової на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на сайті мерії.
Список спортсменів:
Конашук Богдана - 7 місце з біатлону на XIII зимових Паралімпійських іграх, 5 місце на чемпіонаті світу з біатлону та лижних гонок (УОРА).
Сивих Андрій - призер чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).
Ковальський Павло - призер у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».
Москвич Майя - переможець у змаганнях зі стрільби кульової на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чому не варто шукати зниклих воїнів у фейсбуці
Сьогодні, 12:20
Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради
Сьогодні, 12:07
У Нововолинську затримали торговця бупренорфіном
Сьогодні, 11:32
Медіа