Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради





Про це інформують на



Список спортсменів:



Конашук Богдана - 7 місце з біатлону на XIII зимових Паралімпійських іграх, 5 місце на чемпіонаті світу з біатлону та лижних гонок (УОРА).



Сивих Андрій - призер чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).



Ковальський Павло - призер у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».



Москвич Майя - переможець у змаганнях зі стрільби кульової на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський голова затвердив список спортсменів з інвалідністю, яким призначив стипендії на 2023 рік.Про це інформують на сайті мерії.Список спортсменів:- 7 місце з біатлону на XIII зимових Паралімпійських іграх, 5 місце на чемпіонаті світу з біатлону та лижних гонок (УОРА).- призер чемпіонату та кубку світу з веслування академічного (УОРА).- призер у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».- переможець у змаганнях зі стрільби кульової на міжнародних спортивних змаганнях паралімпійського стилю «Ігри Нескорених».

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