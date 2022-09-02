У Луцьку в комендантську годину затримали п’яного водія без документів

За останню добу волинські патрульні виявили трьох керманичів у стані сп’яніння.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 15 лютого, під час дії комендантської години близько 4:00 на вулиці Рівненській у Луцьку інспектори виявили автомобіль марки FORD Fiesta.Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки документів. Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти тест за допомогою приладу Drager. Результат – 1, 62 проміле, що перевищує допустиму норму у 8 разів.Також порушник не пред’явив посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на автомобіль та поліс обов’язкового страхування транспортного засобу.На чоловіка поліцейські склали кілька адміністративних матеріалів згідно із вчиненими правопорушеннями, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.Розгляд цієї справи проводитиме суд.