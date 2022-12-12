Ситуація загострена в районі Кремінної, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.



"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення.Про це повідомляє у Telegram очільник Луганської ОВАОкупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації."Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.

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