Ситуація загострена в районі Кремінної, – Гайдай

Ситуація загострена в районі Кремінної, – Гайдай
У Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення.

Про це повідомляє у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.

"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кремінна, Гайдай, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оголосили конкурс на облаштування сектору військових поховань в Гаразджі
Сьогодні, 12:55
Ситуація загострена в районі Кремінної, – Гайдай
Сьогодні, 12:34
Чому не варто шукати зниклих воїнів у фейсбуці
Сьогодні, 12:20
У Луцьку в комендантську годину затримали п’яного водія без документів
Сьогодні, 12:14
Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
«Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх», – Гайдай «Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх», – Гайдай
12 грудень, 2022, 08:00
Російські війська втекли з Кремінної ще до того, як туди зайшли ЗСУ Російські війська втекли з Кремінної ще до того, як туди зайшли ЗСУ
13 вересень, 2022, 11:47
У Кремінній окупанти і колаборанти вибухнули в мерії, – Гайдай У Кремінній окупанти і колаборанти вибухнули в мерії, – Гайдай
25 квітень, 2022, 20:23
Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
14 лютий, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оголосили конкурс на облаштування сектору військових поховань в Гаразджі
Сьогодні, 12:55
 0
Ситуація загострена в районі Кремінної, – Гайдай
Сьогодні, 12:34
 0
Чому не варто шукати зниклих воїнів у фейсбуці
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку в комендантську годину затримали п’яного водія без документів
Сьогодні, 12:14
 0
Волинські спортсмени будуть отримувати стипендію від Луцькради
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8