Ситуація загострена в районі Кремінної, – Гайдай
Сьогодні, 12:34
У Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення.
Про це повідомляє у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.
"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.
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Про це повідомляє у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.
"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", - розповів Гайдай.
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