Судитимуть 47-річну волинянку, яка продавала наркотичні таблетки

Судитимуть 47-річну волинянку, яка продавала наркотичні таблетки
Судитимуть жительку Нововолинська, яка продавала таблетки з умістом наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 47-річною жителькою Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту наркотичних засобів.

Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту нею охочим таблеток з умістом метадону.

Заборонені ліки працівники поліції знайшли і вилучили і в оселі обвинуваченої під час санкціонованого судом обшуку у грудні 2022 року.

Зауважимо, що на розгляді суду перебуває ще два обвинувальних акти у кримінальних провадженнях про вчинення жінкою злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

Слово – за судом.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Судитимуть 47-річну волинянку, яка продавала наркотичні таблетки
Судитимуть 47-річну волинянку, яка продавала наркотичні таблетки




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Теги: Волинянка, наркотики, продаж
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