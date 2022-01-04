Судитимуть 47-річну волинянку, яка продавала наркотичні таблетки
Сьогодні, 13:05
Судитимуть жительку Нововолинська, яка продавала таблетки з умістом наркотиків.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 47-річною жителькою Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту наркотичних засобів.
Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту нею охочим таблеток з умістом метадону.
Заборонені ліки працівники поліції знайшли і вилучили і в оселі обвинуваченої під час санкціонованого судом обшуку у грудні 2022 року.
Зауважимо, що на розгляді суду перебуває ще два обвинувальних акти у кримінальних провадженнях про вчинення жінкою злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Слово – за судом.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 47-річною жителькою Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту наркотичних засобів.
Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту нею охочим таблеток з умістом метадону.
Заборонені ліки працівники поліції знайшли і вилучили і в оселі обвинуваченої під час санкціонованого судом обшуку у грудні 2022 року.
Зауважимо, що на розгляді суду перебуває ще два обвинувальних акти у кримінальних провадженнях про вчинення жінкою злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Слово – за судом.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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