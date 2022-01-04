Судитимуть 47-річну волинянку, яка продавала наркотичні таблетки





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 47-річною жителькою Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту наркотичних засобів.



Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту нею охочим таблеток з умістом метадону.



Заборонені ліки працівники поліції знайшли і вилучили і в оселі обвинуваченої під час санкціонованого судом обшуку у грудні 2022 року.



Зауважимо, що на розгляді суду перебуває ще два обвинувальних акти у кримінальних провадженнях про вчинення жінкою злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.



Слово – за судом.



Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.









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