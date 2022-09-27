Оголосили конкурс на облаштування сектору військових поховань в Гаразджі





Про це інформують у Луцькраді.



Оголошення конкурсу дасть можливість визначити кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в с. Гаразджа.



Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що, на жаль, місця на Алеї почесних поховань завершуються. Війна триває і наші захисники продовжують гинути за Україну, а тому постала необхідність влаштування окремого сектору для поховань військових.



Він наголосив, що після завершення війни наші захисники вмиратимуть від хвороб та травм внаслідок бойових дій. Тож такий сектор стане місцем гідного вшанування пам’яті наших героїв.



Ігор Поліщук додав, що тривалий час йшли перемовини з власниками земельної ділянки прощею 1,28 га. Зрештою, її придбали за 1,3 мільйона гривень. Переможця конкурсу визначать до 15 травня, а далі замовлятимуть проєкт і перейдуть до облаштування самого сектора.



Бліц-конкурс триватиме з 20 березня до 21 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 лютого, оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в с. Гаразджа.Про це інформують у Луцькраді.Оголошення конкурсу дасть можливість визначити кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в с. Гаразджа.Луцький міський головазазначив, що, на жаль, місця на Алеї почесних поховань завершуються. Війна триває і наші захисники продовжують гинути за Україну, а тому постала необхідність влаштування окремого сектору для поховань військових.Він наголосив, що після завершення війни наші захисники вмиратимуть від хвороб та травм внаслідок бойових дій. Тож такий сектор стане місцем гідного вшанування пам’яті наших героїв.Ігор Поліщук додав, що тривалий час йшли перемовини з власниками земельної ділянки прощею 1,28 га. Зрештою, її придбали за 1,3 мільйона гривень. Переможця конкурсу визначать до 15 травня, а далі замовлятимуть проєкт і перейдуть до облаштування самого сектора.Бліц-конкурс триватиме з 20 березня до 21 квітня.

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