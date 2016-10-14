Місця для Героїв на Алеї почесних поховань закінчуються: Луцьк створить військове кладовище

Луцька міська рада має намір викупити у приватних власників землю для облаштування військового кладовища.Про це стало відомо під час оперативної наради Луцького міського голови 27 вересня.За словами, завтра, 28 вересня, на сесії мають намір виділити гроші для придбання землі під це кладовище.Адже, на жаль, місця для поховання Героїв на Алеї почесних поховань вже закінчуються. Тут поховані вже 80 Героїв.Тож міська рада проведе переговори щодо земельних ділянок, які вже обрали, та викупить їх.«Це не наша громада (село Гаразджа – ред.), і там земля вся розпайована. У разі, якщо власники цих ділянок будуть опиратися чи їхні вимоги будуть неадекватними, необхідно буде застосувати процедуру вилученняу суспільних потребах.Здійснюється експертна грошова оцінка за рішенням суду і за ціною, яку визначив експерт, ця земля викупляється», - сказав Поліщук.Окрім того, він дав доручення головному архітекторуобдумати, який вигляд матиме військове кладовище та замовити проєкт благоустрою.«Треба зробити це кладовище достойним подвигу і пожертви тих Героїв, яких ми хоронимо», – висловився Ігор Поліщук.