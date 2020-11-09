У селі на Волині горіли два автомобілі. ФОТО
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27 вересня на Волині горіли два автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під ранок 27 вересня рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд селищ Олика і Цумань вирушили за сигналом тривоги – горіли два легкові автомобілі у селі Залісочне Олицької громади.
Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:18. Внаслідок пожежі один з автомобілів знищений вогнем, в іншому пошкоджене лакофарбове покриття, моторний відсік та два колеса.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під ранок 27 вересня рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд селищ Олика і Цумань вирушили за сигналом тривоги – горіли два легкові автомобілі у селі Залісочне Олицької громади.
Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:18. Внаслідок пожежі один з автомобілів знищений вогнем, в іншому пошкоджене лакофарбове покриття, моторний відсік та два колеса.
Причина пожежі встановлюється.
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