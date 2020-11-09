У селі на Волині горіли два автомобілі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Під ранок 27 вересня рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд селищ Олика і Цумань вирушили за сигналом тривоги – горіли два легкові автомобілі у селі Залісочне Олицької громади.



Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:18. Внаслідок пожежі один з автомобілів знищений вогнем, в іншому пошкоджене лакофарбове покриття, моторний відсік та два колеса.



Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 вересня на Волині горіли два автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Під ранок 27 вересня рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд селищ Олика і Цумань вирушили за сигналом тривоги – горіли два легкові автомобілі у селі Залісочне Олицької громади.Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:18. Внаслідок пожежі один з автомобілів знищений вогнем, в іншому пошкоджене лакофарбове покриття, моторний відсік та два колеса.Причина пожежі встановлюється.

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