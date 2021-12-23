У Луцьку через скарги на відсутність маршруток увечері два тижні перевірятимуть перевізників

Відділ транспорту Луцької міської ради протягом двох тижнів здійснюватиме перевірки перевізників через скарги лучан на відсутність достатньої кількості маршруток у вечірній час.Про це йшлося під час оперативної наради Луцького міського голови 27 вересня.«Є багато скарг на те, що транспорт зарано з’їжджає. Якщо у договорі зазначено, що має їздити до 21:30, то з’їжджають в 21:00, а то і в 20:30.Тому даю доручення протягом двох тижнів вибірково у різні дні, у тому числі – і вихідні, здійснити перевірку всіх маршрутів. У вихідні транспорт має так само їздити згідно з договором. Навіть якщо треба везти 5 пасажирів», – сказавЗа його словами, таких скарги наразі менше, ніж було раніше, все ж функціонування громадського транспорту ще потребує вдосконалень.