У Луцьку через скарги на відсутність маршруток увечері два тижні перевірятимуть перевізників

У Луцьку через скарги на відсутність маршруток увечері два тижні перевірятимуть перевізників
Відділ транспорту Луцької міської ради протягом двох тижнів здійснюватиме перевірки перевізників через скарги лучан на відсутність достатньої кількості маршруток у вечірній час.

Про це йшлося під час оперативної наради Луцького міського голови 27 вересня.

«Є багато скарг на те, що транспорт зарано з’їжджає. Якщо у договорі зазначено, що має їздити до 21:30, то з’їжджають в 21:00, а то і в 20:30.

Тому даю доручення протягом двох тижнів вибірково у різні дні, у тому числі – і вихідні, здійснити перевірку всіх маршрутів. У вихідні транспорт має так само їздити згідно з договором. Навіть якщо треба везти 5 пасажирів», – сказав Ігор Поліщук.

За його словами, таких скарги наразі менше, ніж було раніше, все ж функціонування громадського транспорту ще потребує вдосконалень.

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Теги: Луцьк, транспорт, маршрутки
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