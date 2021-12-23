У Луцьку через скарги на відсутність маршруток увечері два тижні перевірятимуть перевізників
Сьогодні, 10:27
Відділ транспорту Луцької міської ради протягом двох тижнів здійснюватиме перевірки перевізників через скарги лучан на відсутність достатньої кількості маршруток у вечірній час.
Про це йшлося під час оперативної наради Луцького міського голови 27 вересня.
«Є багато скарг на те, що транспорт зарано з’їжджає. Якщо у договорі зазначено, що має їздити до 21:30, то з’їжджають в 21:00, а то і в 20:30.
Тому даю доручення протягом двох тижнів вибірково у різні дні, у тому числі – і вихідні, здійснити перевірку всіх маршрутів. У вихідні транспорт має так само їздити згідно з договором. Навіть якщо треба везти 5 пасажирів», – сказав Ігор Поліщук.
За його словами, таких скарги наразі менше, ніж було раніше, все ж функціонування громадського транспорту ще потребує вдосконалень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йшлося під час оперативної наради Луцького міського голови 27 вересня.
«Є багато скарг на те, що транспорт зарано з’їжджає. Якщо у договорі зазначено, що має їздити до 21:30, то з’їжджають в 21:00, а то і в 20:30.
Тому даю доручення протягом двох тижнів вибірково у різні дні, у тому числі – і вихідні, здійснити перевірку всіх маршрутів. У вихідні транспорт має так само їздити згідно з договором. Навіть якщо треба везти 5 пасажирів», – сказав Ігор Поліщук.
За його словами, таких скарги наразі менше, ніж було раніше, все ж функціонування громадського транспорту ще потребує вдосконалень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині горіли два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 10:55
На Волині тривають навчання артилеристів тероборони
Сьогодні, 10:42
У Луцьку через скарги на відсутність маршруток увечері два тижні перевірятимуть перевізників
Сьогодні, 10:27
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Колядинський
Сьогодні, 10:12
30 вересня Путін може офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до РФ, – британська розвідка
Сьогодні, 09:55
Медіа