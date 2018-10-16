На Волині тривають навчання артилеристів тероборони

На Волині тривають навчання артилеристів тероборони
Підрозділи 100-ї окремої бригади тероборони Волині продовжують тренування з артилерійських стрільб. Умовною ціллю бійців є ворожі танки.

Про це розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський.

Стрільби відбуваються на спеціально обладнаних полігонах. Зі слів Сергія Хомінського, особливу увагу приділяють наведенню артилерійської гармати.

"Це виїзд на полігон, транспортування гармат, підготовка їх до стрільби. Це теж тривалий процес: треба протерти снаряди, прочистити запилені стволи цих гармат, інші заходи підготовки. Бажано вразити танк з першого пострілу, оскільки можна одержати від нього відповідь. Боротьба з ворожими танками – це дуель", – каже пресофіцер бригади.
На Волині тривають навчання артилеристів тероборони

Нині бійці підрозділів тероборони несуть бойову службу на українсько-білоруському прикордонні та на передовій. Підрозділи воєнного формування постійно тренуються, – розповів командир артилерійського підрозділу Володимир Ратнюк.
На Волині тривають навчання артилеристів тероборони

"З коротким терміном навчання підрозділ виконав усі поставлені завдання. Виконували задачу № 1 "А", № 2 "Б" – ураження нерухомої цілі вогнем прямою наводкою з відкритої вогневої позиції", – зазначив військовий.

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Теги: Волинь, навчання, тероборона
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