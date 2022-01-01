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Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Колядинський

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Колядинський
У бою з російськими окупантами загинув Сергій Колядинський з Маневиччини.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

"Невтішні новини надходять на Маневиччину. Іще один молодий боєць життя віддав за перемогу. Колядинський Сергій Олегович, 1994 року народження, народився, ходив до школи у селі Градиськ. Рано пішов із життя батько. З теплом і любов'ю виховували хлопця дідусь і бабуся. Подорослішавши, поїхав до мами на Донеччину. Віддав службі в ЗСУ три роки, з яких два на війні. Одружився, та не побачить свого первістка. Поховання родина висловила бажання здійснити в селі, де пройшло дитинство. Сюди ж уже вирушила мама Героя", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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