30 вересня Путін може офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до РФ, – британська розвідка





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За їхніми даними, псевдореферендуми, що проводяться в цей час на цих територіях, планують завершити 27 вересня.



"Російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про вступ буде сприйнято як підтвердження "спеціальної військової операції" і зміцнить патріотичну підтримку конфлікту. Це прагнення, ймовірно, буде підірвано наростаючим внутрішнім усвідомленням недавніх невдач Росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації", — йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росії Володимир Путін планує виступити перед обома палатами російського парламенту в п'ятницю, 30 вересня. Існує реальна ймовірність того, що Путін скористається своїм зверненням, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації.Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, пише Суспільне.За їхніми даними, псевдореферендуми, що проводяться в цей час на цих територіях, планують завершити 27 вересня."Російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про вступ буде сприйнято як підтвердження "спеціальної військової операції" і зміцнить патріотичну підтримку конфлікту. Це прагнення, ймовірно, буде підірвано наростаючим внутрішнім усвідомленням недавніх невдач Росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації", — йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

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