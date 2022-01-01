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ЗСУ за минулу добу знищили 550 окупантів, 16 танків та один літак

ЗСУ за минулу добу знищили 550 окупантів, 16 танків та один літак
ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:

особового складу - близько (+550) осіб ліквідовано;
танків - 2306 (+16);
бойових броньованих машин - 4881 (+24);
артилерійських систем - 1378 (+9);
РСЗВ - 331 (+1);
засоби ППО - 175 (+3);
літаків - 261 (+1);
гелікоптерів - 224 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);
крилаті ракети - 241 (+0);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);
спеціальна техніка - 131 (+0).

Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна
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