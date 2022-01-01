ЗСУ за минулу добу знищили 550 окупантів, 16 танків та один літак
Сьогодні, 09:40
ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько (+550) осіб ліквідовано;
танків - 2306 (+16);
бойових броньованих машин - 4881 (+24);
артилерійських систем - 1378 (+9);
РСЗВ - 331 (+1);
засоби ППО - 175 (+3);
літаків - 261 (+1);
гелікоптерів - 224 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);
крилаті ракети - 241 (+0);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);
спеціальна техніка - 131 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько (+550) осіб ліквідовано;
танків - 2306 (+16);
бойових броньованих машин - 4881 (+24);
артилерійських систем - 1378 (+9);
РСЗВ - 331 (+1);
засоби ППО - 175 (+3);
літаків - 261 (+1);
гелікоптерів - 224 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);
крилаті ракети - 241 (+0);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);
спеціальна техніка - 131 (+0).
Дані уточнюються.
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