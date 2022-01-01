ЗСУ за минулу добу знищили 550 окупантів, 16 танків та один літак





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:



особового складу - близько (+550) осіб ліквідовано;

танків - 2306 (+16);

бойових броньованих машин - 4881 (+24);

артилерійських систем - 1378 (+9);

РСЗВ - 331 (+1);

засоби ППО - 175 (+3);

літаків - 261 (+1);

гелікоптерів - 224 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);

крилаті ракети - 241 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);

спеціальна техніка - 131 (+0).



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:особового складу - близько (+550) осіб ліквідовано;танків - 2306 (+16);бойових броньованих машин - 4881 (+24);артилерійських систем - 1378 (+9);РСЗВ - 331 (+1);засоби ППО - 175 (+3);літаків - 261 (+1);гелікоптерів - 224 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);крилаті ракети - 241 (+0);кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);спеціальна техніка - 131 (+0).Дані уточнюються.

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