«Відкладали інструменти і брали зброю»: чим живе під час війни військовий оркестр з Волині. ВІДЕО





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З його слів, після 24-го лютого змінилася і служба, і репертуар. Прийшлося відкласти інструменти, взяти до рук зброю, поступити на відповідні позиції і виконувати завдання, визначені командуванням.



"Нині виконуємо нові пісні з метою підняття бойового духу", – говорить Петро Лукавий.



В оркестрі з молодших класів грають троє братів – Володимир, Юрій та Віталій Мельники. Вони вже 30 років не випускають з рук духові інструменти.



"Ми не схожі, але ми двійнята. В школі загальноосвітній ходили викладачі із музичних шкіл. Набирали собі учнів. Прийшов викладач по класу труба і нам захотілося на трубі грати", – розповідає Володимир Мельник.



Після того, як брати-двійнята принесли додому трубу від них вирішив не відставати й третій брат, – розповідає Віталій, – теж пішов в музиканти.



Після музичної школи, брати закінчили училище та почали грати у військовому оркестрі Волинського прикордонного загону. Мрія трьох братів здійснилася. Одного, – кажуть Мельники, – досі не можуть зрозуміти, як їхні домашні репетиції стільки років витримували сусіди.



"Проживали в дев'ятиповерховому будинку на п'ятому поверсі. Треба було кожен день займатися. Один подує годину, другий подує годину, третій подує. Я не знаю, як сусіди витримували. По батареях не стукали", – говорить Віталій Мельник.



Замість музичних інструментів у братів-музикантів зараз все частіше в руках зброя, між цим оркестр постійно репетирує, готує нові аранжування та концертну програму для підняття бойового духу. На День прапора прикордонники виклали у мережу свій кліп під назвою "Коломийка", текст цієї жартівливої пісні просто на передовій написав прикордонник на позивний "Поет".



"Відео вже передивилися до півтора мільйона людей, значить це людям подобається, значить, робота не пройшла даремно", – говорить Петро Лукавий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Репетиції тепер між несенням служби, а замість святкових концертів – більше виступів для бійців. Так в умовах воєнного стану працює військовий оркестр Волинського прикордонного загону.Про це Суспільному розповів начальник та диригент оркестру Петро Лукавий.З його слів, після 24-го лютого змінилася і служба, і репертуар. Прийшлося відкласти інструменти, взяти до рук зброю, поступити на відповідні позиції і виконувати завдання, визначені командуванням."Нині виконуємо нові пісні з метою підняття бойового духу", – говорить Петро Лукавий.В оркестрі з молодших класів грають троє братів – Володимир, Юрій та Віталій Мельники. Вони вже 30 років не випускають з рук духові інструменти."Ми не схожі, але ми двійнята. В школі загальноосвітній ходили викладачі із музичних шкіл. Набирали собі учнів. Прийшов викладач по класу труба і нам захотілося на трубі грати", – розповідає Володимир Мельник.Після того, як брати-двійнята принесли додому трубу від них вирішив не відставати й третій брат, – розповідає Віталій, – теж пішов в музиканти.Після музичної школи, брати закінчили училище та почали грати у військовому оркестрі Волинського прикордонного загону. Мрія трьох братів здійснилася. Одного, – кажуть Мельники, – досі не можуть зрозуміти, як їхні домашні репетиції стільки років витримували сусіди."Проживали в дев'ятиповерховому будинку на п'ятому поверсі. Треба було кожен день займатися. Один подує годину, другий подує годину, третій подує. Я не знаю, як сусіди витримували. По батареях не стукали", – говорить Віталій Мельник.Замість музичних інструментів у братів-музикантів зараз все частіше в руках зброя, між цим оркестр постійно репетирує, готує нові аранжування та концертну програму для підняття бойового духу. На День прапора прикордонники виклали у мережу свій кліп під назвою "Коломийка", текст цієї жартівливої пісні просто на передовій написав прикордонник на позивний "Поет"."Відео вже передивилися до півтора мільйона людей, значить це людям подобається, значить, робота не пройшла даремно", – говорить Петро Лукавий.

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