Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО

Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО
Ковельчани Станіслав Самолюк та Дмитро Герез завоювали "бронзу" на чемпіонаті світу з академічного веслування.

Змагання відбувалися у чеському місті Рачіце, - пише "ПроКовель".

У чемпіонаті взяли участь понад 900 веслувальників у 29 класах човнів. За збірну України виступали ковельчани — Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.
Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО

Колишні вихованці тренера Валерія Дружиновича на світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.
Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО

Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною Дар’єю Котик (PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином Андрієм Сивих ( PR3 M2-).
Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО


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Теги: Волинь, веслування
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