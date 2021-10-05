Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО

Станіслав Самолюк та Дмитро Герез завоювали "бронзу" на чемпіонаті світу з академічного веслування.



Змагання відбувалися у чеському місті Рачіце, - пише "ПроКовель".



У чемпіонаті взяли участь понад 900 веслувальників у 29 класах човнів. За збірну України виступали ковельчани — Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.



Колишні вихованці тренера Валерія Дружиновича на світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.



Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною Дар’єю Котик (PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином Андрієм Сивих ( PR3 M2-).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанитазавоювали "бронзу" на чемпіонаті світу з академічного веслування.Змагання відбувалися у чеському місті Рачіце, - пише "ПроКовель".У чемпіонаті взяли участь понад 900 веслувальників у 29 класах човнів. За збірну України виступали ковельчани —таКолишні вихованці тренерана світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною(PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином( PR3 M2-).

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