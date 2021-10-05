Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 07:33
Ковельчани Станіслав Самолюк та Дмитро Герез завоювали "бронзу" на чемпіонаті світу з академічного веслування.
Змагання відбувалися у чеському місті Рачіце, - пише "ПроКовель".
У чемпіонаті взяли участь понад 900 веслувальників у 29 класах човнів. За збірну України виступали ковельчани — Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.
Колишні вихованці тренера Валерія Дружиновича на світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.
Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною Дар’єю Котик (PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином Андрієм Сивих ( PR3 M2-).
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Змагання відбувалися у чеському місті Рачіце, - пише "ПроКовель".
У чемпіонаті взяли участь понад 900 веслувальників у 29 класах човнів. За збірну України виступали ковельчани — Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.
Колишні вихованці тренера Валерія Дружиновича на світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.
Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною Дар’єю Котик (PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином Андрієм Сивих ( PR3 M2-).
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