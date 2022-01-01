Українські воїни показали, як знищили екіпажі 3 російських «Тигрів». ВІДЕО

Українські воїни показали, як знищили екіпажі 3 російських «Тигрів». ВІДЕО
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали відеозапис вдалого полювання на російські «Тигри».

Про це йдеться на сторінці ССО ЗСУ.

Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох «Тигрів». Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.

"Нагадуємо усім окупантам, що несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано", - підсумували українські воїни.


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Теги: війна, Україна, ССО
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