У США погодили пакет допомоги Україні на 12 мільярдів доларів, – ЗМІ





США попередньо ухвалили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі 12 мільярдів доларів. Про це повідомляє



Зазначається, що до відповідної угоди прийшли конгресмени під час обговорення нового законопроекту про часові видатки США.



За словами обізнаного джерела, цим законом США також відкриють фінансування для переселення афганських біженців.



Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес надати Україні нову екстрену військову й економічну допомогу у розмірі 11,7 млрд доларів.



Нагадаємо, на початку вересня Байден затвердив транш допомоги Україні у розмірі $675 млн.



Новий пакет військової допомоги містить тисячі боєприпасів, сотні одиниць бронетехніки та іншого озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Конгрес США досягнув попередньої домовленості про надання додаткової допомоги Україні.США попередньо ухвалили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі 12 мільярдів доларів. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на Reuters.Зазначається, що до відповідної угоди прийшли конгресмени під час обговорення нового законопроекту про часові видатки США.За словами обізнаного джерела, цим законом США також відкриють фінансування для переселення афганських біженців.Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес надати Україні нову екстрену військову й економічну допомогу у розмірі 11,7 млрд доларів.Нагадаємо, на початку вересня Байден затвердив транш допомоги Україні у розмірі $675 млн.Новий пакет військової допомоги містить тисячі боєприпасів, сотні одиниць бронетехніки та іншого озброєння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію