В Україні не будуть призивати на фронт додаткових людей, – Михайло Подоляк

Радник керівника ОП зазначив, що в Україні вже створили резерви через систему територіальної оборони.Про це повідомляє Кореспондент, цитуючи інтерв'ю Михайла Подоляка програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD.Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розумно ставиться до питань мобілізації та не збирається призивати додаткових людей на фронт. Метою ж російських фейкових референдумів є набрати гарматне м'ясо на тимчасово захоплених територіях."Сьогодні на окупованих територіях немає законної акції під назвою "референдум", але є пропагандистська акція під назвою "референдум". А оскільки референдуму ми не бачимо, то і наслідків не очікуємо", – зазначив Подоляк.За його словами, негативним наслідком усе ж таки буде те, що чоловіки на цих територіях мобілізують.Радник керівника ОП заявив, що, на відміну від Росії, Україна – прагматична країна, яка "дивиться на математику війни", а отже, точно знає, де скільки людей має бути. Враховуються також підготовка і моральний стан."Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони й активно використовуватимемо ці резерви. Ми не повинні сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових", – підкреслив Подоляк.Він також зазначив, що багато хто не розуміє, яка форма війни ведеться сьогодні в Україні."У нас не так багато втрат серед військових, порівняно з РФ, якій не має значення, скільки її людей гине, "бо, на відміну від Росії, ми боремося більш креативно". Росія спрямовує 90% власної військової сили на напади на цивільні міста, її удари уражають не так військових, як цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру і цивільне населення. На сьогоднішній день повністю знищено і видалено з карти більш як 1 200 населених пунктів", – розповів радник керівника ОП.За його словами, наступ ЗСУ не зупинився і незабаром можна буде дізнатися із фронту про позитивні новини.Як підкреслив Подоляк, для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії наступним кроком буде відвоювання територій та знищення збройних сил РФ, а для цього потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема танки західного зразка, такі як Leopard 2.Він закликав Німеччину надати Україні такі сучасні танки.Радник керівника ОП також прокоментував обґрунтування Берліна – не надавати танки через побоювання "ескалації" війни."Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир, який Росія неодноразово порушувала, порушувала міжнародне право останніми роками. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням", – заявив Подоляк.