Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. ФОТО, ВІДЕО

Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. ФОТО, ВІДЕО
Колекціонерка з Волині Марія Доліновська побувала на восьмому міжнародному фестивалі української культури в Іспанії.

Фестиваль відбувався в місті Барселона. Про це Марія Доліновська написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Дійство провела українська асоціація "Джерело", керівником якого є Ольга Дзьобан. Підтримку в організаці фестивалю надало і українське консульство в Іспанії за участю генерального консула Артема Воробйова.

"Події такого рівня дуже важливі для просування нашої культури. Адже весь цивілізований світ з зацікавленням вдивляється в Україну, як феномен незламності перед лицем підступного ворога. Україна повинна бути впізнавана в цілому світі своїми піснями, музикантами, художниками, артистами,дизайнерами, письменниками і т. д. Ми довгий час не приділяли належної уваги нашій культурі. І тільки зараз зрозуміли що культура у всій її багатогранності є частиною національної політики", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, Україна, Іспанія, культура
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