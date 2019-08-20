Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Колекціонерка з Волині Марія Доліновська побувала на восьмому міжнародному фестивалі української культури в Іспанії.
Фестиваль відбувався в місті Барселона. Про це Марія Доліновська написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Дійство провела українська асоціація "Джерело", керівником якого є Ольга Дзьобан. Підтримку в організаці фестивалю надало і українське консульство в Іспанії за участю генерального консула Артема Воробйова.
"Події такого рівня дуже важливі для просування нашої культури. Адже весь цивілізований світ з зацікавленням вдивляється в Україну, як феномен незламності перед лицем підступного ворога. Україна повинна бути впізнавана в цілому світі своїми піснями, музикантами, художниками, артистами,дизайнерами, письменниками і т. д. Ми довгий час не приділяли належної уваги нашій культурі. І тільки зараз зрозуміли що культура у всій її багатогранності є частиною національної політики", - йдеться у дописі.
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Фестиваль відбувався в місті Барселона. Про це Марія Доліновська написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Дійство провела українська асоціація "Джерело", керівником якого є Ольга Дзьобан. Підтримку в організаці фестивалю надало і українське консульство в Іспанії за участю генерального консула Артема Воробйова.
"Події такого рівня дуже важливі для просування нашої культури. Адже весь цивілізований світ з зацікавленням вдивляється в Україну, як феномен незламності перед лицем підступного ворога. Україна повинна бути впізнавана в цілому світі своїми піснями, музикантами, художниками, артистами,дизайнерами, письменниками і т. д. Ми довгий час не приділяли належної уваги нашій культурі. І тільки зараз зрозуміли що культура у всій її багатогранності є частиною національної політики", - йдеться у дописі.
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