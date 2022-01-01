Понад 20 тисяч волинян пройшли тест на цифрову грамотність

У Волинській області Національний тест на цифрову грамотність пройшли вже 20 683 місцевих жителі.Про це повідомили а сторінці Волинської обласної військової адміністрації.«Актуальність кібергігієни та безпеки в інтернеті в умовах війни отримало особливу увагу. Інформаційний простір заполонили фейки та здійснюються кібератаки. Цифрограм дозволяє перевірити цифрові навички та здобути додаткові знання, які на сьогодні є необхідністю для кожного», – зазначила заступниця очільника області з питань цифровізації Вікторія Левчук.Цифрограм дає можливість виміряти реальний рівень цифрової компетентності особи шляхом перевірки базових знань та навичок із цифрової грамотності у шести сферах:1)Основи комп’ютерної грамотності.2) Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.3)Створення цифрового контенту.4) Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.5) Безпека у цифровому середовищі.6) Вирішення технічних проблем.Після складання тесту кожен учасник тестування отримує електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів у кожній сфері компетентностей.Сертифікат можна додати до свого резюме, адже в сучасному світі підтвердження високого рівня цифрової грамотності може збільшити шанси на працевлаштування.Три найбільші платформи з пошуку роботи вже мають віконечко Цифрограм, куди ви можете завантажити результати тесту:- rabotа.ua- work.ua- http://xn--u-8sb.jooble.org/Для проходження тесту переходьте за