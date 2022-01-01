Понад 20 тисяч волинян пройшли тест на цифрову грамотність
Сьогодні, 05:28
У Волинській області Національний тест на цифрову грамотність пройшли вже 20 683 місцевих жителі.
Про це повідомили а сторінці Волинської обласної військової адміністрації.
«Актуальність кібергігієни та безпеки в інтернеті в умовах війни отримало особливу увагу. Інформаційний простір заполонили фейки та здійснюються кібератаки. Цифрограм дозволяє перевірити цифрові навички та здобути додаткові знання, які на сьогодні є необхідністю для кожного», – зазначила заступниця очільника області з питань цифровізації Вікторія Левчук.
Цифрограм дає можливість виміряти реальний рівень цифрової компетентності особи шляхом перевірки базових знань та навичок із цифрової грамотності у шести сферах:
1)Основи комп’ютерної грамотності.
2) Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.
3)Створення цифрового контенту.
4) Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.
5) Безпека у цифровому середовищі.
6) Вирішення технічних проблем.
Після складання тесту кожен учасник тестування отримує електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів у кожній сфері компетентностей.
Сертифікат можна додати до свого резюме, адже в сучасному світі підтвердження високого рівня цифрової грамотності може збільшити шанси на працевлаштування.
Три найбільші платформи з пошуку роботи вже мають віконечко Цифрограм, куди ви можете завантажити результати тесту:
- rabotа.ua
- work.ua
- http://xn--u-8sb.jooble.org/
Для проходження тесту переходьте за ПОСИЛАННЯМ..
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Про це повідомили а сторінці Волинської обласної військової адміністрації.
«Актуальність кібергігієни та безпеки в інтернеті в умовах війни отримало особливу увагу. Інформаційний простір заполонили фейки та здійснюються кібератаки. Цифрограм дозволяє перевірити цифрові навички та здобути додаткові знання, які на сьогодні є необхідністю для кожного», – зазначила заступниця очільника області з питань цифровізації Вікторія Левчук.
Цифрограм дає можливість виміряти реальний рівень цифрової компетентності особи шляхом перевірки базових знань та навичок із цифрової грамотності у шести сферах:
1)Основи комп’ютерної грамотності.
2) Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.
3)Створення цифрового контенту.
4) Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.
5) Безпека у цифровому середовищі.
6) Вирішення технічних проблем.
Після складання тесту кожен учасник тестування отримує електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів у кожній сфері компетентностей.
Сертифікат можна додати до свого резюме, адже в сучасному світі підтвердження високого рівня цифрової грамотності може збільшити шанси на працевлаштування.
Три найбільші платформи з пошуку роботи вже мають віконечко Цифрограм, куди ви можете завантажити результати тесту:
- rabotа.ua
- work.ua
- http://xn--u-8sb.jooble.org/
Для проходження тесту переходьте за ПОСИЛАННЯМ..
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