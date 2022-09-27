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Окупована частина Херсонщини повністю закрита на в’їзд та виїзд, – Генштаб

Окупована частина Херсонщини повністю закрита на в’їзд та виїзд, – Генштаб
Розпочалася двісті шістнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Протягом минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

Від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку – Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юр’ївка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка;

на Запорізькому напрямку – Новопіль, Новосілка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

На Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд.

Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал, в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.

Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

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Теги: Україна, Росія, війна
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