Курс валют у Луцьку 27 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.35, а продають за – 40.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають – за 8,65.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 вересня готівковий курс долара становить 42.43, продають його за 42.60.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.35, а продають за – 40.70.Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають – за 8,65.

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