Курс валют у Луцьку 27 вересня
Сьогодні, 09:22
27 вересня готівковий курс долара становить 42.43, продають його за 42.60.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.35, а продають за – 40.70.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають – за 8,65.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.35, а продають за – 40.70.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають – за 8,65.
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