У Луцьку автомобіль збив 58-річну жінку: її госпіталізували до лікарні

У Луцьку автомобіль збив 58-річну жінку: її госпіталізували до лікарні
Аварія сталася учора, 26 вересня, близько 20 години, на проспекті Грушевського у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

65-річний водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на 58-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок – жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Відомо, що водій транспортного засобу був тверезий, автомобіль з місця події вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження.
У Луцьку автомобіль збив 58-річну жінку: її госпіталізували до лікарні

Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути по-особливому уважними на дорозі у несприятливі погодні умови. Враховуйте стан проїжджої частини, дотримуйтеся швидкісного режиму та будьте взаємно ввічливими.


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Теги: Луцьк, ДТП, автомобіль, жінка
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