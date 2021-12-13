У Луцьку автомобіль збив 58-річну жінку: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:35
Аварія сталася учора, 26 вересня, близько 20 години, на проспекті Грушевського у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
65-річний водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на 58-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок – жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.
Відомо, що водій транспортного засобу був тверезий, автомобіль з місця події вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження.
Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути по-особливому уважними на дорозі у несприятливі погодні умови. Враховуйте стан проїжджої частини, дотримуйтеся швидкісного режиму та будьте взаємно ввічливими.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
65-річний водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на 58-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок – жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.
Відомо, що водій транспортного засобу був тверезий, автомобіль з місця події вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження.
Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути по-особливому уважними на дорозі у несприятливі погодні умови. Враховуйте стан проїжджої частини, дотримуйтеся швидкісного режиму та будьте взаємно ввічливими.
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