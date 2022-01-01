Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи

Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи
На деокупованих територіях півночі Харківщини триває розмінування, сапери Національної гвардії знешкодили більше тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів: ворог мінував будинки та школи.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.

Інженерні розрахунки НГУ працюють на території Золочівського, Дергачівського та Харківського районів, які два тижні тому були звільнені від російських окупаційних військ.

Серед найбільш замінованих населених пунктів — Макарове, Турове, Дементіївка, Уди та Гоптівка.

Зазначається, що наразі сапери зосередились на розмінуванні доріг, узбіч, житлових будинків, державних та громадських установ, шкіл та дитячих садків.
Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи

У Козачій Лопані противник замінував цивільні житлові будинки та вулиці. Майже під кожною подушкою були знайдені закладені ручні гранати, зазначають гвардійці.

"Під час розмінування Макарівської школи загинув сапер. Вона була замінована повністю – двері, вікна, навчальні класи, дитячий майданчик", – пояснює командир групи розмінування нацгвардієць "Тротил".

Міни, нерозірвані снаряди та вибухові пристрої становлять небезпеку для мирних жителів, проте часто цивільні ігнорують попереджувальні знаки та підриваються, оскільки їдуть на свій страх та ризик через заміновану місцевість, ґрунтовими дорогами, лісами та лісосмугами.
Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи

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Теги: Харківщина, замінували, будинки, школи, росіяни
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