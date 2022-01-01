Жахливу розбиту територію біля луцького моргу відремонтують

Під’їзд до бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника у Луцьку, де наразі – ями та розбитий асфальт, відремонтують.Про це йшлося під час оперативної наради Луцького міського голови 27 вересня.зауважив, що останнім часом в інформаційному просторі – чимало зауважень щодо території біля моргу. Міський голова визнав, що заїзд – і справді аварійний.За його словами, комунальники вже здійснили підсипку, щоб заїжджати до входу було зручніше, але все ж територія потребує капітального ремонту.«Треба зробити все, щоб тіла наших Героїв доставляли в це місце не у таких умовах», – зауважив Поліщук.Тож, він дав доручення визначити суму, яку необхідно буде виділити для ремонту. Міський голова додав, що і приміщення бюро судово-медичної експертизи, і територія – не у міській власності, а в обласному підпорядкуванні. Утім гроші виділятимуть із міського бюджету і спрямують їх як субвенцію для області або ж профінансують ці роботи у співфінансуванні з обласною радою.