Жахливу розбиту територію біля луцького моргу відремонтують

Жахливу розбиту територію біля луцького моргу відремонтують
Під’їзд до бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника у Луцьку, де наразі – ями та розбитий асфальт, відремонтують.

Про це йшлося під час оперативної наради Луцького міського голови 27 вересня.

Ігор Поліщук зауважив, що останнім часом в інформаційному просторі – чимало зауважень щодо території біля моргу. Міський голова визнав, що заїзд – і справді аварійний.

За його словами, комунальники вже здійснили підсипку, щоб заїжджати до входу було зручніше, але все ж територія потребує капітального ремонту.

«Треба зробити все, щоб тіла наших Героїв доставляли в це місце не у таких умовах», – зауважив Поліщук.

Тож, він дав доручення визначити суму, яку необхідно буде виділити для ремонту. Міський голова додав, що і приміщення бюро судово-медичної експертизи, і територія – не у міській власності, а в обласному підпорядкуванні. Утім гроші виділятимуть із міського бюджету і спрямують їх як субвенцію для області або ж профінансують ці роботи у співфінансуванні з обласною радою.

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Теги: Луцьк, дорога, морг, військові
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