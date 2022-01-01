ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині





Про це повідомляють на



"Продовжується боротьба за звільнення лівобережної частини Борівської громади від рашистських окупантів. Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але визволені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чути з півночі, сходу та півдня. Окупаційна влада залишила громаду, майже всі колаборанти також втекли", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що звільнення населених пунктів Борівщини на лівому березі Осколу почалося з півдня.



Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до повномасштабної війни мешкало близько 2 тисяч людей), вже перебуває під контролем ЗСУ.



"Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування. Місцеві жителі радо зустрічають наших воїнів", - зазначено в повідомленні.



Вказано, що жителі, які залишилися вдома, ховаються у підвалах та укриттях, оскільки пересуватися вулицями та автошляхами між населеними пунктами наразі небезпечно. Електроенергії, мобільного зв’язку та інтернету в громаді немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.Про це повідомляють на Telegram-каналі Борівської громади."Продовжується боротьба за звільнення лівобережної частини Борівської громади від рашистських окупантів. Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але визволені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чути з півночі, сходу та півдня. Окупаційна влада залишила громаду, майже всі колаборанти також втекли", - йдеться в повідомленні.Відомо, що звільнення населених пунктів Борівщини на лівому березі Осколу почалося з півдня.Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до повномасштабної війни мешкало близько 2 тисяч людей), вже перебуває під контролем ЗСУ."Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування. Місцеві жителі радо зустрічають наших воїнів", - зазначено в повідомленні.Вказано, що жителі, які залишилися вдома, ховаються у підвалах та укриттях, оскільки пересуватися вулицями та автошляхами між населеними пунктами наразі небезпечно. Електроенергії, мобільного зв’язку та інтернету в громаді немає.

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