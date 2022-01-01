Пасічник з Волині передав воїнам 20 літрів меду. ФОТО





Про це Богдана Синиця.



Волонтерка побувала 24 вересня в гостях у пасічника.



"Микола подарував 20 л натурального смачного меду, а це означає покращений імунітет та вітаміни наших Героїв. У таку погоду, як зараз починається, у холод та дощі мед буде додавати сил та вітамінів нашим хлопцям. Це користь та смакота, яку скоро отримаютЬ хлопці на передовій", - написала волонтерка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Микола – пасічник з Волині, який вирішив допомогти захисникам і передав військовим 20 літрів меду.Про це повідомила місцева волонтеркаВолонтерка побувала 24 вересня в гостях у пасічника."Микола подарував 20 л натурального смачного меду, а це означає покращений імунітет та вітаміни наших Героїв. У таку погоду, як зараз починається, у холод та дощі мед буде додавати сил та вітамінів нашим хлопцям. Це користь та смакота, яку скоро отримаютЬ хлопці на передовій", - написала волонтерка.

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