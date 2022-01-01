Пасічник з Волині передав воїнам 20 літрів меду. ФОТО

Пасічник з Волині передав воїнам 20 літрів меду. ФОТО
Микола – пасічник з Волині, який вирішив допомогти захисникам і передав військовим 20 літрів меду.

Про це повідомила місцева волонтерка Богдана Синиця.

Волонтерка побувала 24 вересня в гостях у пасічника.

"Микола подарував 20 л натурального смачного меду, а це означає покращений імунітет та вітаміни наших Героїв. У таку погоду, як зараз починається, у холод та дощі мед буде додавати сил та вітамінів нашим хлопцям. Це користь та смакота, яку скоро отримаютЬ хлопці на передовій", - написала волонтерка.


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Теги: пасічник, Волинь, мед, військові
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