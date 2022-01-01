Пішов по гриби та не повернувся: на Волині зник безвісти 39-річний чоловік
Сьогодні, 12:55
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого громадянина Хруся Сергія Петровича, 28 липня 1983 року народження, жителя смт Рокині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За інформацією, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся.
Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, борода чорного кольору.
Був одягнений: у зелену клітчату сорочку, чорні штани, коричневі черевики.
Особливі прикмети: шрам на лівому боці під грудною кліткою, післяопераційний.
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просимо повідомити поліцію за телефонами 0332-24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За інформацією, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся.
Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, борода чорного кольору.
Був одягнений: у зелену клітчату сорочку, чорні штани, коричневі черевики.
Особливі прикмети: шрам на лівому боці під грудною кліткою, післяопераційний.
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просимо повідомити поліцію за телефонами 0332-24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.
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