Пішов по гриби та не повернувся: на Волині зник безвісти 39-річний чоловік

Хруся Сергія Петровича, 28 липня 1983 року народження, жителя смт Рокині.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За інформацією, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся.



Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, борода чорного кольору.



Був одягнений: у зелену клітчату сорочку, чорні штани, коричневі черевики.



Особливі прикмети: шрам на лівому боці під грудною кліткою, післяопераційний.



"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просимо повідомити поліцію за телефонами 0332-24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого громадянина, 28 липня 1983 року народження, жителя смт Рокині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За інформацією, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся.на вигляд 40 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, борода чорного кольору.у зелену клітчату сорочку, чорні штани, коричневі черевики.шрам на лівому боці під грудною кліткою, післяопераційний."Громадянам, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просимо повідомити поліцію за телефонами 0332-24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію