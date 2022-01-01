За волю України віддав своє життя захисник з Волині Павло Синов`ят

Павло Синов`ят.



Про це



"Знову страшна звістка сколихнула Торчинську громаду. Загинув захисник Синов`ят Павло, житель села Буяни. Глибокі співчуття рідним! Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що детальну інформацію щодо зустрічі Героя повідомлять пізніше на сторінці Торчинської громади.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за вільну Україну загинув воїн з Торчинської громадиПро це повідомили у Торчинській громаді."Знову страшна звістка сколихнула Торчинську громаду. Загинув захисник Синов`ят Павло, житель села Буяни. Глибокі співчуття рідним! Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що детальну інформацію щодо зустрічі Героя повідомлять пізніше на сторінці Торчинської громади.

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