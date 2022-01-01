За волю України віддав своє життя захисник з Волині Павло Синов`ят
Сьогодні, 13:10
У боротьбі за вільну Україну загинув воїн з Торчинської громади Павло Синов`ят.
Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Знову страшна звістка сколихнула Торчинську громаду. Загинув захисник Синов`ят Павло, житель села Буяни. Глибокі співчуття рідним! Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальну інформацію щодо зустрічі Героя повідомлять пізніше на сторінці Торчинської громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Знову страшна звістка сколихнула Торчинську громаду. Загинув захисник Синов`ят Павло, житель села Буяни. Глибокі співчуття рідним! Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальну інформацію щодо зустрічі Героя повідомлять пізніше на сторінці Торчинської громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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