«Успішний педагог»: 40 освітян Луцької громади отримають по 10 тисяч гривень





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Як вбачається із рішення, цього року для виплати премій виділили 400 тисяч гривень.



Список переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог»:



1. Андрощук Людмила Геннадіївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 20.

2. Антонюк Ольга Іванівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 23.

3. Бондарук Наталія Володимирівна, заступник директора, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».

4. Бондарчук Жанна Ананіївна, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».

5. Борецька Наталія Олексіївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».

6. Бояркевич Вікторія Віталіївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 38.

7. Відринський Богдан Володимирович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».

8. Врублівська Марина Юліанівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 34.

9. Галицька Євгенія Анатоліївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 29 компенсуючого типу.

10. Глинюк Людмила Михайлівна, вчитель польської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».

11. Головешко Галина Іванівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 6.

12. Грисюк Тетяна Василівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 14.

13. Дмитренко Ірина Сергіївна, заступник директора, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради».

14. Єкименко Наталія Віталіївна, керівник гуртка «Рідна мова» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».

15. Журжій Володимир Іванович, тренер-викладач відділення баскетболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».

16. Захарчук Світлана Іванівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 10.

17. Заяц Оксана Юріївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області».

18. Каменєв Артур Володимирович, тренер-викладач з боксу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради».

19. Киндибовська Тетяна Леонідівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».

20. Козлова Жанна Геннадіївна, вчитель початкових класів комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».

21. Кондратюк Інна Юріївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 25.

22. Крижановська Марія Євгенівна, вчитель історії та правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 11 Луцької міської ради».

23. Крук Ірина Вікторівна, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».

24. Кушнірчук Неля Яківна, вихователь закладу дошкільної освіти № 30.

25. Лукашук Олександра Олександрівна, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради».

26. Ляшук Світлана Семенівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 27.

27. Мазурець Наталія Петрівна, вчитель біології комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 10 Луцької міської ради».

28. Макарчук Надія Михайлівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, трудового навчання комунального закладу середньої освіти «Шепельська гімназія № 39 Луцької міської ради».

29. Мартинюк Світлана Володимирівна, вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 Луцької міської ради».

30. Мельничук Людмила Василівна, вчитель трудового навчання і креслення комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради».

31. Нікітін Сергій Панасович, керівник гуртка, керівник зразкового художнього колективу оркестру народних інструментів «Дивограй» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».

32. Охремчук Валентина В’ячеславівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 8.

33. Папіж Світлана Василівна, вчитель початкових класів комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».

34. Патейчук Інна Михайлівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 35.

35. Рибка Олена Борисівна, вчитель географії та економіки комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».

36. Риковська Тетяна Григорівна, вчитель географії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».

37. Савош Руслана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».

38. Семенюк Оксана Володимирівна, керівник гуртка «Основи поліграфії та видавництва», заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».

39. Фоміна Марія Кирилівна, вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради».

40. Шум Юрій Петрович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціальна комісія Луцької міської ради 26 вересня визначила переможців на отримання премії міської ради «Успішний педагог». 40 педагогів отримають премію по 10 тисяч гривень кожен.Про це йдеться у розпорядженні мера Луцька.Як вбачається із рішення, цього року для виплати премій виділили 400 тисяч гривень.1.вихователь закладу дошкільної освіти № 20.2., вихователь закладу дошкільної освіти № 23.3., заступник директора, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».4., вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».5., вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».6., вихователь закладу дошкільної освіти № 38.7.ч, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».8., вихователь закладу дошкільної освіти № 34.9., вихователь закладу дошкільної освіти № 29 компенсуючого типу.10., вчитель польської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».11., вихователь закладу дошкільної освіти № 6.12., вихователь закладу дошкільної освіти № 14.13., заступник директора, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради».14. Єкименко Наталія Віталіївна, керівник гуртка «Рідна мова» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».15., тренер-викладач відділення баскетболу комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».16., вихователь закладу дошкільної освіти № 10.17., вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області».18., тренер-викладач з боксу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради».19., вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».20., вчитель початкових класів комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».21.вихователь закладу дошкільної освіти № 25.22., вчитель історії та правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 11 Луцької міської ради».23., вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».24., вихователь закладу дошкільної освіти № 30.25., вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради».26., вихователь закладу дошкільної освіти № 27.27., вчитель біології комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 10 Луцької міської ради».28., вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, трудового навчання комунального закладу середньої освіти «Шепельська гімназія № 39 Луцької міської ради».29., вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 Луцької міської ради».30., вчитель трудового навчання і креслення комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради».31., керівник гуртка, керівник зразкового художнього колективу оркестру народних інструментів «Дивограй» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».32., вихователь закладу дошкільної освіти № 8.33.а, вчитель початкових класів комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».34., вихователь закладу дошкільної освіти № 35.35., вчитель географії та економіки комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».36., вчитель географії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».37.а, вчитель зарубіжної літератури комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».38., керівник гуртка «Основи поліграфії та видавництва», заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».39., вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради».40., вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».

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