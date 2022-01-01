В окупованому Маріуполі почалася мобілізація
Сьогодні, 14:28
Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з'явитися до військкомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно з результатами псевдореферендума, які проведені для галочки.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Прихована мобілізація тривала у місті давно. Маріупольцям приходили SMS, де пропонували жителям працювати у так званій "державній воєнізованій службі". Внаслідок фейкового "референдуму" – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам, – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Прихована мобілізація тривала у місті давно. Маріупольцям приходили SMS, де пропонували жителям працювати у так званій "державній воєнізованій службі". Внаслідок фейкового "референдуму" – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам, – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
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