У Луцьку «на гарячому» затримали наркоторговця
Сьогодні, 14:40
Луцькі поліцейські задокументували та припинили злочинну діяльність наркоторговця. Слідчі йому повідомили про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Злочинну діяльність 32-річного жителя Луцька правоохоронці документували декілька місяців. У четвер, 22 вересня, його впіймали на гарячому під час реалізації чергової дози психотропів. До заходів задіювались бійці спецпідрозділу РПОП ГУНП у Волинській області.
У волинянина вилучили сім пакетів з амфетаміном, гроші. Вилучене направили на дослідження, фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині він знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.
Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Злочинну діяльність 32-річного жителя Луцька правоохоронці документували декілька місяців. У четвер, 22 вересня, його впіймали на гарячому під час реалізації чергової дози психотропів. До заходів задіювались бійці спецпідрозділу РПОП ГУНП у Волинській області.
У волинянина вилучили сім пакетів з амфетаміном, гроші. Вилучене направили на дослідження, фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині він знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.
Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.
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