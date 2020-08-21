У Луцьку «на гарячому» затримали наркоторговця

Луцькі поліцейські задокументували та припинили злочинну діяльність наркоторговця. Слідчі йому повідомили про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Злочинну діяльність 32-річного жителя Луцька правоохоронці документували декілька місяців. У четвер, 22 вересня, його впіймали на гарячому під час реалізації чергової дози психотропів. До заходів задіювались бійці спецпідрозділу РПОП ГУНП у Волинській області.У волинянина вилучили сім пакетів з амфетаміном, гроші. Вилучене направили на дослідження, фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині він знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.