Волинянин за 4500 доларів організовував незаконний виїзд громадян за кордон

Волинянин за 4500 доларів організовував незаконний виїзд громадян за кордон
Волинянина підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Зі своїх клієнтів він брав 4500 доларів США за пакет підроблених документів.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 37-річному жителю селища Люблинець повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловік разом із не встановленими поки спільниками за 4500 доларів США взявся виготовити для 26-річного волинянина, який хотів виїхати за кордон, підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії із відмітками про непридатність до військової служби.
Волинянин за 4500 доларів організовував незаконний виїзд громадян за кордон

Невдовзі після здійснення оборудки його затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.


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Теги: волинянин, виїзд за кордон, схеми
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