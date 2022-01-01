Волинянин за 4500 доларів організовував незаконний виїзд громадян за кордон

Волинянина підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Зі своїх клієнтів він брав 4500 доларів США за пакет підроблених документів.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 37-річному жителю селища Люблинець повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, чоловік разом із не встановленими поки спільниками за 4500 доларів США взявся виготовити для 26-річного волинянина, який хотів виїхати за кордон, підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії із відмітками про непридатність до військової служби.Невдовзі після здійснення оборудки його затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.