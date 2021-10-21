Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО

Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
27 вересня волинські піротехніки вирушили на розмінування територій на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Команда саперів – Георгій Товкач, Сергій Мазурик, Віталій Гурманський і Віталій Пась на чолі з Віталієм Гаврилюком прямують у місто Покровськ Донецької області.

Учора, 26 вересня, на Волинь повернулися їхні колеги, які упродовж двох місяців знешкоджували боєприпаси на Чернігівщині.

Волиняни укомплектовані засобами бронезахисту і зв’язку, аптечками, необхідним спорядженням для розмінування. Також на Донеччину поїхали дві спецмашини.

Перед від’їздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся з піротехніками, побажав їм безпечного несення служби й висловив упевненість, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО

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Теги: Волинь, піротехніки, Донеччина
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