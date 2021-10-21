Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Команда саперів – Георгій Товкач, Сергій Мазурик, Віталій Гурманський і Віталій Пась на чолі з Віталієм Гаврилюком прямують у місто Покровськ Донецької області.



Учора, 26 вересня, на Волинь повернулися їхні колеги, які упродовж двох місяців знешкоджували боєприпаси на Чернігівщині.



Волиняни укомплектовані засобами бронезахисту і зв’язку, аптечками, необхідним спорядженням для розмінування. Також на Донеччину поїхали дві спецмашини.



Перед від’їздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся з піротехніками, побажав їм безпечного несення служби й висловив упевненість, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 вересня волинські піротехніки вирушили на розмінування територій на сході України.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Команда саперів –на чолі зпрямують у місто Покровськ Донецької області.Учора, 26 вересня, на Волинь повернулися їхні колеги, які упродовж двох місяців знешкоджували боєприпаси на Чернігівщині.Волиняни укомплектовані засобами бронезахисту і зв’язку, аптечками, необхідним спорядженням для розмінування. Також на Донеччину поїхали дві спецмашини.Перед від’їздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захистузустрівся з піротехніками, побажав їм безпечного несення служби й висловив упевненість, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.

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