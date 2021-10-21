Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 15:15
27 вересня волинські піротехніки вирушили на розмінування територій на сході України.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Команда саперів – Георгій Товкач, Сергій Мазурик, Віталій Гурманський і Віталій Пась на чолі з Віталієм Гаврилюком прямують у місто Покровськ Донецької області.
Учора, 26 вересня, на Волинь повернулися їхні колеги, які упродовж двох місяців знешкоджували боєприпаси на Чернігівщині.
Волиняни укомплектовані засобами бронезахисту і зв’язку, аптечками, необхідним спорядженням для розмінування. Також на Донеччину поїхали дві спецмашини.
Перед від’їздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся з піротехніками, побажав їм безпечного несення служби й висловив упевненість, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Команда саперів – Георгій Товкач, Сергій Мазурик, Віталій Гурманський і Віталій Пась на чолі з Віталієм Гаврилюком прямують у місто Покровськ Донецької області.
Учора, 26 вересня, на Волинь повернулися їхні колеги, які упродовж двох місяців знешкоджували боєприпаси на Чернігівщині.
Волиняни укомплектовані засобами бронезахисту і зв’язку, аптечками, необхідним спорядженням для розмінування. Також на Донеччину поїхали дві спецмашини.
Перед від’їздом начальник головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук зустрівся з піротехніками, побажав їм безпечного несення служби й висловив упевненість, що волиняни гідно виконають поставлені завдання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 15:39
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 15:15
ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині
Сьогодні, 15:05
Медіа