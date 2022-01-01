«Волиньгаз» передасть військовим буржуйки, теплі речі та дитячі малюнки

«Волиньгаз», що працює під брендом РГК, долучається до масштабної акції «Зігріємо наших».Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Компанія передасть 30 буржуйок українським захисникам, теплі речі та дитячі малюнки до Дня захисників та захисниць України, 14 жовтня. В першу чергу забезпечить бригади, в яких працюють мобілізовані колеги-газовики. В АТ «Волиньгаз» близько сорока працівників, які зараз захищають країну.Серед них і охоронник компанії. Офіцер запасу із перших днів війни пішов добровольцем по мобілізації в ЗСУ захищати рідну землю та свою родину від російського ворога. Теж у «Волиньгазі» працює донька військовослужбовця-газовика. Тож, татові та дідусеві разом із трирічною донеюмалювали яскраві вітання на папері, які газовики передадуть нашим захисникам.Понад 200 витворів дитячого мистецтва разом з печами-буржуйками та теплими речами також відправлять до військових. На малюнках дітей зображені військові, військова техніка та синьо-жовтий прапор України. Крім того, вони містять теплі слова на адресу військовослужбовців: «З Україною в серці», «ЗСУ молодці». Щире дитяче тепло, любов та зворушливі слова надихають, підбадьорюють та підтримують дух українських воїнів.Загалом до Дня захисників та захисниць України газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, передадуть у ЗСУ 800 буржуйок виробництва RGCProduction, що дозволять зігріти в бліндажах 7-8 тисяч воїнів. На їхнє виробництво піде близько 34 тонн металопродукції.У пічках реалізована можливість регулювання подачі повітря та відводу відпрацьованих газів для контролю інтенсивності горіння. Верхня горизонтальна поверхня призначена для приготування чи підігріву їжі. Також конструктори передбачили додаткові стійки та спиці, на яких бійці зможуть сушити одяг та взуття. Всі буржуйки для кращого маскування оснащені іскрогасниками.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.