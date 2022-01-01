На Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув воїн з Волині Роман Самусенко
Сьогодні, 15:42
Захищаючи Україну, загинув житель села Федорівка Володимирської громади Роман Самусенко.
Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.
"41-річний старший солдат, який обіймав посаду розвідника, був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації у березні цього року. До останнього подиху був вірний військовій присязі, а в боях за нашу Батьківщину виявляв стійкість та мужність.
Життя Романа Самусенка обірвалось 23 вересня на Харківщині. Внаслідок артилерійського обстрілу він отримав травми, несумісні з життям. У нього залишились батьки, дружина та дві доньки. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дата зустрічі воїна у Володимирі, а також чин похорону повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.
"41-річний старший солдат, який обіймав посаду розвідника, був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації у березні цього року. До останнього подиху був вірний військовій присязі, а в боях за нашу Батьківщину виявляв стійкість та мужність.
Життя Романа Самусенка обірвалось 23 вересня на Харківщині. Внаслідок артилерійського обстрілу він отримав травми, несумісні з життям. У нього залишились батьки, дружина та дві доньки. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дата зустрічі воїна у Володимирі, а також чин похорону повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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