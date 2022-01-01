 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув воїн з Волині Роман Самусенко

На Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув воїн з Волині Роман Самусенко
Захищаючи Україну, загинув житель села Федорівка Володимирської громади Роман Самусенко.

Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.

"41-річний старший солдат, який обіймав посаду розвідника, був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації у березні цього року. До останнього подиху був вірний військовій присязі, а в боях за нашу Батьківщину виявляв стійкість та мужність.

Життя Романа Самусенка обірвалось 23 вересня на Харківщині. Внаслідок артилерійського обстрілу він отримав травми, несумісні з життям. У нього залишились батьки, дружина та дві доньки. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дата зустрічі воїна у Володимирі, а також чин похорону повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині
Сьогодні, 15:05
За волю України віддав своє життя захисник з Волині Павло Синов`ят
Сьогодні, 13:10
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Колядинський
Сьогодні, 10:12
30 вересня Путін може офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до РФ, – британська розвідка
Сьогодні, 09:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини
Сьогодні, 16:01
На Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув воїн з Волині Роман Самусенко
Сьогодні, 15:42
З початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 15:39
«Волиньгаз» передасть військовим буржуйки, теплі речі та дитячі малюнки
Сьогодні, 15:29
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
За волю України віддав своє життя захисник з Волині Павло Синов`ят За волю України віддав своє життя захисник з Волині Павло Синов`ят
Сьогодні, 13:10
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Колядинський Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Колядинський
Сьогодні, 10:12
«Він був тією людиною, яка увібрала в себе усі найкращі чесноти»: друзі про загиблого Героя з Волині Віталія Кавку. ФОТО «Він був тією людиною, яка увібрала в себе усі найкращі чесноти»: друзі про загиблого Героя з Волині Віталія Кавку. ФОТО
26 вересень, 17:05
На Донеччині загинув військовий з Луцька Анатолій Панасюк На Донеччині загинув військовий з Луцька Анатолій Панасюк
26 вересень, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини
Сьогодні, 16:01
 0
На Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув воїн з Волині Роман Самусенко
Сьогодні, 15:42
 0
З початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 15:39
 0
«Волиньгаз» передасть військовим буржуйки, теплі речі та дитячі малюнки
Сьогодні, 15:29
 0
Команда волинських саперів вирушила на розміновування Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8