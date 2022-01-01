Найкраще гриб росте на пеньках: на Волині відновили вирощування гливи

Найкраще гриб росте на пеньках: на Волині відновили вирощування гливи
На Ківерцівщині лісівники відновили вирощення гриба гливи. Уже зібрали перший урожай і очікують наступного.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Цей досвід не новий. Справа вирощення та переробки цього гриба на Волині має гарну історію. І розпочалася вона ще у 80-х роках. Що було одним із важливих напрямків побічного користування. Технологія насправді проста. І гриб можна вирощувати у домашніх умовах. Але найкраще він росте на пеньках. Правда, підходять для цього тільки листяні породи: яблуня, черешня, дуб, вільха. Особливо добре глива зростає на горіхових пнях", - йдеться в повідомленні.
Найкраще гриб росте на пеньках: на Волині відновили вирощування гливи

У лісовому господарстві розповіли, що висадили гриб навесні. Для цього використали міцелій. Перед цим заготовили деревні пні - загалом 2500, робили в них пропили, куди поміщали частини міцелію. Як показав результат, гливі у ДП "Ківерцівське лісове господарство" створили правильні умови.
Найкраще гриб росте на пеньках: на Волині відновили вирощування гливи
Найкраще гриб росте на пеньках: на Волині відновили вирощування гливи

Ветерани галузі, хто ще пам’ятає процес вирощування таких грибів, розповідають: перевагою такої роботи є те, що доглядати за «грибними ділянками» практично не потрібно. Природа сама дбає про гарний урожай.

На фото з архіву ви бачите процес вирощення гливи у ДП «Колківське ЛГ» (80-ті роки).
Найкраще гриб росте на пеньках: на Волині відновили вирощування гливи

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Теги: Волинь, вирощування, гриби
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