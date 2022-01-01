На війні із Росією загинув вчитель з Волині Руслан Будь

Руслан Іванович Будь.



Про це Олександр Гарилюк.



«Досвідчений вчитель давав учням грунтовні знання, безмежно любив свого синочка Іванка, тішився успіхами своєї донечки Лілі, яка стала студенткою. Спільно з коханою дружиною (до речі теж педагог, керівник опорного навчального закладу) збудували гарний дім, створили чудовий затишок на своєму обійсті. А ще любив маму, якій 86 років, яка дала життя одинадцяти дітям. Вчителю, Герою слава!» – йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув вчитель, жителя с. Комарово Маневицької громадиПро це повідомив голова Маневицької селищної ради«Досвідчений вчитель давав учням грунтовні знання, безмежно любив свого синочка Іванка, тішився успіхами своєї донечки Лілі, яка стала студенткою. Спільно з коханою дружиною (до речі теж педагог, керівник опорного навчального закладу) збудували гарний дім, створили чудовий затишок на своєму обійсті. А ще любив маму, якій 86 років, яка дала життя одинадцяти дітям. Вчителю, Герою слава!» – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію