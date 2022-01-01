На війні із Росією загинув вчитель з Волині Руслан Будь

На війні із Росією загинув вчитель з Волині Руслан Будь
На війні загинув вчитель, жителя с. Комарово Маневицької громади Руслан Іванович Будь.

Про це повідомив голова Маневицької селищної ради Олександр Гарилюк.

«Досвідчений вчитель давав учням грунтовні знання, безмежно любив свого синочка Іванка, тішився успіхами своєї донечки Лілі, яка стала студенткою. Спільно з коханою дружиною (до речі теж педагог, керівник опорного навчального закладу) збудували гарний дім, створили чудовий затишок на своєму обійсті. А ще любив маму, якій 86 років, яка дала життя одинадцяти дітям. Вчителю, Герою слава!» – йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Руслан Будь, Волинь, вчитель, загинув
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