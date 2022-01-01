Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак
Сьогодні, 17:00
29-річний Олександр Сак із Володимира загинув 22 вересня у бою з російським окупантом на Донеччині.
Про це на своїй сторінці написав голова громади Ігор Пальонка.
За його словами, загиблого військового завтра, 28 вересня, привезуть у рідне місто.
Прощання відбудеться у Луцьку, де мешкав полеглий воїн. Після цього похоронний кортеж вирушить до Володимира. Зустрічатимуть Героя орієнтовно о 15:30 коридором шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького та Устилузької.
Поховають Олександра Сака на Федорівському кладовищі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це на своїй сторінці написав голова громади Ігор Пальонка.
За його словами, загиблого військового завтра, 28 вересня, привезуть у рідне місто.
Прощання відбудеться у Луцьку, де мешкав полеглий воїн. Після цього похоронний кортеж вирушить до Володимира. Зустрічатимуть Героя орієнтовно о 15:30 коридором шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького та Устилузької.
Поховають Олександра Сака на Федорівському кладовищі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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