Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак

Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак
29-річний Олександр Сак із Володимира загинув 22 вересня у бою з російським окупантом на Донеччині.

Про це на своїй сторінці написав голова громади Ігор Пальонка.

За його словами, загиблого військового завтра, 28 вересня, привезуть у рідне місто.

Прощання відбудеться у Луцьку, де мешкав полеглий воїн. Після цього похоронний кортеж вирушить до Володимира. Зустрічатимуть Героя орієнтовно о 15:30 коридором шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького та Устилузької.

Поховають Олександра Сака на Федорівському кладовищі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Сак, Володимир, військовий, загинув
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