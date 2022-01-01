Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак

Олександр Сак із Володимира загинув 22 вересня у бою з російським окупантом на Донеччині.



Про це на своїй Ігор Пальонка.



За його словами, загиблого військового завтра, 28 вересня, привезуть у рідне місто.



Прощання відбудеться у Луцьку, де мешкав полеглий воїн. Після цього похоронний кортеж вирушить до Володимира. Зустрічатимуть Героя орієнтовно о 15:30 коридором шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького та Устилузької.



Поховають Олександра Сака на Федорівському кладовищі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29-річнийіз Володимира загинув 22 вересня у бою з російським окупантом на Донеччині.Про це на своїй сторінці написав голова громадиЗа його словами, загиблого військового завтра, 28 вересня, привезуть у рідне місто.Прощання відбудеться у Луцьку, де мешкав полеглий воїн. Після цього похоронний кортеж вирушить до Володимира. Зустрічатимуть Героя орієнтовно о 15:30 коридором шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького та Устилузької.Поховають Олександра Сака на Федорівському кладовищі.

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