У Луцьку судитимуть 17-річного «закладчика» з Полтавщини

Неповнолітнього уродженця Полтавщини на Волині судитимуть за наркозлочини.Про це повідомили у прокуратурі області.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 17-річним жителем міста Кременчук Полтавської області неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).Нагадаємо, неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі.Слідство вважає, що неповнолітній поширював їх через «закладки».Міру покарання йому обере суд.Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна