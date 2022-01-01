У Луцьку судитимуть 17-річного «закладчика» з Полтавщини

У Луцьку судитимуть 17-річного «закладчика» з Полтавщини
Неповнолітнього уродженця Полтавщини на Волині судитимуть за наркозлочини.

Про це повідомили у прокуратурі області.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 17-річним жителем міста Кременчук Полтавської області неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.

Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі.

Слідство вважає, що неповнолітній поширював їх через «закладки».

Міру покарання йому обере суд.

Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна

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Теги: закладчик, Полтавщина, Волинь, Луцьк
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