У Луцьку судитимуть 17-річного «закладчика» з Полтавщини
Сьогодні, 17:55
Неповнолітнього уродженця Полтавщини на Волині судитимуть за наркозлочини.
Про це повідомили у прокуратурі області.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 17-річним жителем міста Кременчук Полтавської області неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).
Нагадаємо, неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.
Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі.
Слідство вважає, що неповнолітній поширював їх через «закладки».
Міру покарання йому обере суд.
Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна
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Про це повідомили у прокуратурі області.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 17-річним жителем міста Кременчук Полтавської області неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).
Нагадаємо, неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.
Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці і під час обшуку у його тимчасовій оселі.
Слідство вважає, що неповнолітній поширював їх через «закладки».
Міру покарання йому обере суд.
Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна
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