У Луцьку викрили 22-річного сутенера

У Луцьку затримали 22-річного місцевого жителя, який займався сутенерством.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Зловмисник протягом року організував надання платних сексуальних послуг на території Луцька. Ціна однієї послуги становила від 1000 до 3000 тисяч гривень.Поліцейські задокументували злочинну діяльність волинянина та оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.Досудове слідство в справі триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.