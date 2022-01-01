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Білорусь, ймовірно, готується приймати військові ешелони з РФ, – моніторингова група

Білорусь, ймовірно, готується приймати військові ешелони з РФ, – моніторингова група
Білорусь може готуватися до приймання військових ешелонів із території Росії. Наразі триває активна підготовка залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" і Telegram-канал "Спільнота залізничників Білорусі".

"Білоруська залізниця готується до прийому військових ешелонів з боку РФ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією цих двох джерел, наразі в Білорусі здійснюється:

▪ перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових повідомлень ЗС РФ);

▪ проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;

▪ закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

▪ розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) тощо.

Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до приймання військових ешелонів із Росії.

Вказано, що для руху ешелонів буде використано такі залізничні прикордонні переходи:

▪ Червоне (МСК РЖД) - Осинівка (БЧ НОД-1).
▪ Злинка (МСК РЖД) - Копитье (БЧ НОД-4).
▪ Заверіжжя (ОКТ РЗ) - Єзерище (БЧ НОД-6).

Варто наголосити, що в лютому Росія використала саме територію Білорусі для спроби захопити Київ. Білоруський режим дозволив Кремлю окупувати північні області нашої країни.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь поки нібито "не розміщуватиме військові бази РФ на своїй території" і в той самий час не припиняє військових навчань на кордоні з Україною.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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