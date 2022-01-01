На Харківщині загинув волинянин Олексій Плохушко
Сьогодні, 18:08
Колківську громаду сколихнула сумна звістка про загибель воїна, жителя с. Новоукраїнка, 1976 року народження Олексія Плохушка.
Про це інформують на сторінці Колківської громади.
Олексій Олексійович, стрілець-помічник гранатометника, солдат частини А1008 загинув 22 вересня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Харківської області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на сторінці Колківської громади.
Олексій Олексійович, стрілець-помічник гранатометника, солдат частини А1008 загинув 22 вересня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Харківської області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ
Сьогодні, 18:32
На Харківщині загинув волинянин Олексій Плохушко
Сьогодні, 18:08
У Луцьку судитимуть 17-річного «закладчика» з Полтавщини
Сьогодні, 17:55
У Луцьку викрили 22-річного сутенера
Сьогодні, 17:32
Медіа