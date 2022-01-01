На Харківщині загинув волинянин Олексій Плохушко

Олексія Плохушка.



Про це інформують на сторінці Колківської громади.



Олексій Олексійович, стрілець-помічник гранатометника, солдат частини А1008 загинув 22 вересня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Харківської області.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колківську громаду сколихнула сумна звістка про загибель воїна, жителя с. Новоукраїнка, 1976 року народженняПро це інформують на сторінці Колківської громади.Олексій Олексійович, стрілець-помічник гранатометника, солдат частини А1008 загинув 22 вересня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Харківської області.

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