На Харківщині загинув волинянин Олексій Плохушко

На Харківщині загинув волинянин Олексій Плохушко
Колківську громаду сколихнула сумна звістка про загибель воїна, жителя с. Новоукраїнка, 1976 року народження Олексія Плохушка.

Про це інформують на сторінці Колківської громади.

Олексій Олексійович, стрілець-помічник гранатометника, солдат частини А1008 загинув 22 вересня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Харківської області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Плохушко, загинув, Колки
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