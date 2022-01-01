Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 вересня

За добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області;на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча;на Краматорському напрямку – Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка;на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка;на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;на Новопавлівському напрямку – Єгорівка, Вугледар, Пречистівка, Богоявленка та Павлівка.На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва “Shahed-136”.Для поповнення втрат особового складу військово-політичне керівництво російської федерації намагається організувати примусову мобілізацію громадян України на тимчасово захоплених територіях.За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу.Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.