Два автомобілі для військових передали з Волині

З Волині сьогодні, 27 вересня 2022 року, знову передали кілька машин для військових, які вдалося знайти завдяки волонтерам та аграріям Волині.Про це повідомив голова Волинської ОВАЗокрема, позашляховик «Mercedes» для волинських прикордонників придбали аграрії області. Автомобіль «Honda» як гуманітарну допопогу привезли волонтери.Також структурні підрозділи облдержадміністрації переглянули службове майно, що перебуває на їх балансі. Таким чином вдалось виділити дві машини «Нива», що спрямують на потреби військових.Це два автомобілі після ремонту та необхідної укомплектації передали військовим, що дислокуються на Волині.